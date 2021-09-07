【時報記者沈培華台北報導】中國大陸最大不鏽鋼扣件通路商東明-KY(5538)8月合併營收為11.46億元，年增48.06%，比7月的11.63億元新高則小減1.56%，主要是略受缺櫃影響；今年1~8月合併營收80.05億元，創同期新高，年增率達44.24%。

受惠中國及其他海外地區公共工程、基建需求持續增加，東明去年下半年來出貨量持續向上，且隨原物料價格上漲，客戶訂單持續增量，產能供不應求，公司也調漲售價。

東明-KY除了今年2月因春節連續假期外，每個月接單均超過1萬噸，高峰期達1.3萬噸，8月營收維持次高的水準；展望下半年仍延續訂單熱度，加上外銷策略調整，在美洲、歐洲市場均有斬獲，公司看好第三季營收可望較第二季增加2成以上，再創新高紀錄。

為因應後市強勁需求，子公司浙江東明已於嘉興經濟技術開發區興建新廠，預期明年下半年可望增加6成產能，未來3年後，再增加至目前的1倍，對中長期業績持續樂觀。

東明-KY為中國大陸最大不鏽鋼扣件通路商，以電商平台為主要銷售通路，公司主要生產不鏽鋼緊固件、精線等，中國大陸約佔營收的7成，其餘的亞洲、美洲、歐洲等地共佔約3成。

東明-KY上半年交出好成績，合併營收57.04億元，年增約43.75%，創新高；毛利率19.35%，年增7.66個百分點；淨利年增2.48倍，達4.87億元，基本每股盈餘2.9元。其中，第二季合併營收達32.38億元新高，單季EPS達1.7元。

(時報資訊)

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