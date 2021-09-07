蘋果iPhone手機。（圖／shutterstock） 瑞信台灣證券研究主管暨亞洲半導體分析師艾布蘭（Randy Abrams）今天表示，今年9月將發表的iPhone 13主要優化相機和螢幕功能，預計2023年將推出摺疊機，去除螢幕上方的「瀏海」感應區域。

第22屆瑞信亞洲科技論壇（Credit Suisse Asian Technology Conference）自9月6日至10日在線上舉辦，探討具有影響力的技術與新興趨勢，瑞信分析師們今天出席線上媒體簡報會。

瑞信樂觀看待智慧型手機的出貨量，預計將自2020年12.8億台的水準反彈，並認為iPhone出貨量在2021年大幅成長後，未來幾年將維持在較高的水準。瑞信認為，去年iPhone 12的成長主要受到iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max等系列產品銷量帶動，以及比較基期較低導致。

艾布蘭表示，瑞信仍看好5G對iPhone升級換機的催化作用，但是關注焦點將逐漸從偏好iPhone Pro機型的早期採用者，轉向超過10億的iPhone主流用戶客群。

根據瑞信預測，2021年iPhone出貨量將達到2.34億台，年增15%。即將於今年9月發表的iPhone 13，主要規格升級只是「循序漸進」，集中在優化螢幕和相機功能。

艾布蘭認為，未來幾年iPhone預計將會進一步升級，帶動銷量成長，為供應鏈創造機會，包括2023年將推出摺疊款，去除螢幕上方不太受歡迎的「瀏海」，也就是感應器區域，並使用螢幕下人臉辨識和指紋辨識功能；iPhone SE將採用大螢幕並支援5G，且持續升級處理器和相機。

瑞信數據顯示，2020年5G智慧型手機出貨量占總出貨量20%，且滲透率增加速度超過4G，主要以大力推行5G的中國為首，2021年第2季中國智慧型手機出貨量中有79%為5G手機。根據瑞信預測，智慧型手機出貨量將從2021年的5.51億台提高到2022年的7.07億台，其中5G智慧手機將占50%。

此外，過去10年電動車採用率顯著加速，從2010年的1%提高到2019年的8%，主要因為更嚴格的排放標準、政府預計將在2030年至2035年間取消燃油車、眾多車廠全面電動化、續航里程提高及充電時間縮短等因素驅動。

2020年電動車和混合動力車的滲透率達到11.5%，瑞信預估到2025年滲透率將達34%，2030年滲透率將達62%。電動車和混合動力車的數量將從2020年的800萬輛增加到2030年的6300萬輛。

針對電動車市場成長前景，艾布蘭表示，隨著燃油車向電動車轉變，以及政府鼓勵電動車的監管措施，電動車需求將強勁成長，特別是歐盟和中國，兩者合計占2020年整體電動車市場約2/3。儘管這兩個地區將持續領先，美國和東南亞等地區也在奮起直追。總體而言，瑞信認為這些發展將支持半導體需求成長，惠及全球半導體產業。（編輯：林興盟）1100907

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