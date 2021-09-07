【時報-台北電】陸股三大指數開盤各自表現，滬指早盤緩步上行，創指圍繞平盤線上下波動；航運、軍工板塊拉升，煤炭、鋼鐵、天然氣等資源股表現強勢。午後大藍籌集體發力，拉動滬指漲幅持續擴大，創指翻紅後持續拉升，兩市成交額連續35個交易日破萬億，北向資金全天流入超百億。煤炭板塊繼續領漲，鋰電板塊掀起漲停潮，燒鹼、磷化工帶領化工板塊持續上行。券商板塊午後拉升走高，東方證券、廣發證券大漲，興業證券、錦龍股份、東方財富跟漲。

收盤，滬指漲1.51%，報3676.56點，成交額達6589億元；深成指漲1.07%，報14702.90點，成交額達7435億元；創指漲0.72%，報3251.49點，成交額達2677億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大陸股市

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29916.14 +256.25(0.86%)
14:15
南韓KOSPI
3187.42 -15.91(0.50%)
17:01
香港恆生
26353.63 +190.00(0.73%)
16:09
上證指數
3676.59 +54.73(1.51%)
15:01
深圳成指
14702.90 +156.29(1.07%)
16:29
英國FTSE
7163.65 -23.53(0.33%)
17:21
法國CAC
6732.90 -10.60(0.16%)
17:21
德國DAX
15881.65 -50.47(0.32%)
17:21

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