【時報-台北電】海樂影業(6688)因存款不足，於110年9月6日退票2張，金額分別為250萬元及20萬5984元，退票之往來銀行為台灣土地銀行光復分行，將積極與相關公司協商票款償付事宜。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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