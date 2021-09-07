全球企業加快數位轉型，驅動人工智慧（AI）與物聯網（IoT）兩大重要技術的結合應用，智聯網（AIoT）已成未來全球科技主流趨勢，各大企業爭相搶攻上兆美元商機，投資人可透過AIoT基金逢低單筆買進或定期定額，在相關主題基金中，統一全球智聯網AIoT基金波動度低於同業平均、報酬率領先，夏普值最高，可列為長期投資優選。

投資於創新科技產業的主題型基金，持有標的多為預期獲利高成長個股，未來長線報酬潛力空間大，但投資人也常會擔心基金波動難以承受，夏普值就成為很好的挑選基金指標。夏普值代表的是，每承受一單位風險得到的超額報酬，數值越高，表示基金的風險控制與報酬表現越優異。

統一全球智聯網AIoT基金一年績效33.91％，優於同類群組平均的16.62％；一年年化標準差14.66％，低於平均值的15.24％；一年年化夏普值2.34，遠高於平均的1.43。換句話說，這檔基金淨值波動度比同業低，且同時還能創造比別人好的績效。基金自2019年10月8日成立以來，淨值持續創新高，累積報酬率84.4％。

展望後市，統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示，由5G衍生出的龐大商機與供應鏈，包括AI人工智能、IoT物聯網、雲端與邊緣運算等都是明確的主流趨勢，科技產業經歷一個季度的股價下滑，相當程度消化了前期的高估值，帶來逢低布局機會。

他認為，雖然Delta變種病毒令新冠疫情重新升溫，影響多國經濟復甦，但疫苗覆蓋面也正在擴大，疫情終能獲得控制。而在8月底的全球央行年會後，市場對於美國聯準會調整貨幣政策的擔憂也淡化，若接下來公布的非農就業數據不如預期，市場會傾向認為聯準會將採取溫和的縮減購債節奏，升息預期也將被推遲到2023年，資金面寬鬆持續有利股市表現。

投資方向上，新能源發展形成顯學，碳中和商機規模龐大且成長快速，可特別關注電動車、綠色能源相關。基金布局於AIoT相關生態系供應鏈及導入AIoT受惠企業。主要持股分布於：IC設計服務、電動車及其零組件、雲安全、太陽能背板材料、儲能逆變器、串流影音、晶圓代工、電子零組件、鋰電池及其材料、銅等。

(時報資訊)