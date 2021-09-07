【時報編輯張嘉倚綜合報導】美國周一(9/6)因勞動節國定假日，美股休市。台股昨日失守17500點後市場警戒，今早晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)皆以小紅盤開出後翻黑，反倒是近來弱勢航運股苦盡甘來，萬海攻上漲停，長榮(2603)、陽明(2609)也有半根漲停板以上的優秀表現，台股一度下跌百點之際，航運成為避風港。疫情再拉警報，疫苗股動起來，聯亞藥(6562)開盤以123元開出後，股價飆升至145元，漲幅逾19%；高端(6547)走高逾6%，逼近300元。終場台股收低66.43點，為17428.87點，成交額縮為3343.88億元。今日外資(不含外資自營商)買超61.508億元，投信賣超15.5896億元，自營商賣超21.5768億元，三大法人買超24.34億元。

類股走勢疲軟，航運股一枝獨秀強勢抗空。萬海盤初即以漲停之姿帶領航運股起航，長榮(2603)、陽明(2609)分別大漲8%及6%以上；宅配通(2642)、嘉里大榮(2608)受惠中秋節宅配需求激增，有助業績拉一波，雙雙漲停作收；榮運(2607)、四維航(5608)、中櫃(2613)等漲幅超過3%。新北幼兒園群聚疫情擴大，Delta病毒使得疫情再度拉警報，防疫股鍍金今日成為盤面焦點，恆大(1325)、毛寶(1732)、寶齡富錦(1760)、合世(1781)、亞諾法(4133)、美德醫療-DR(9103)、康那香(9919)多檔漲停。高價股跌多漲少，股王矽力-KY(6415)在9月2日寫下4475元歷史新天價後連日下殺，今拉回至3950元大跌125元，4000元關卡又失守，所幸收盤守住4字頭；股王、股后皆不振，千金股僅剩富邦媒(8454)、力旺(3529)2檔收紅。

台股反攻17500點未果，今日持續回檔修正，一度連17400也不保，終場台股收17428點，5日RSI為59.62，10日RSI為57.77，9日K值為84.68，9日D值為84.50，20日乖離率為2.07。台股本波V型反彈上漲1385.59點，多頭主攻部隊為內資投信及八大公股行庫，不過6日台股大漲百餘點後遇壓，投信轉賣12.53億元，7日投信繼續賣超15.5億元，外資連5天加碼，今日買超61.5億元。由於下周即將迎來中秋節長假，需留心投信布局力道趨緩，可能提前在中秋節前出現結帳賣壓。

瀚亞投信投資長劉興唐表示，上半年台股多頭由傳產族群領軍，躍居大盤最熱門標的，不過傳產獨大的局面已經改變，隨著資金開始回流電子股，科技、傳產、金融各自有表現空間，不再是單一產業獨強。電子股持續關注半導體上游、晶圓代工、ABF載板、矽晶圓，以及高速傳輸相關IC設計；也看好車用電子、電動車發展趨勢，將有利車用二極體、微控制器(MCU)概念股。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意