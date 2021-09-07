美國已於8月宣布開放Moderna(莫德納)、Pfizer/BioNTech(輝瑞)疫苗於9月施打第三劑，疫苗商機可說方興未艾。富邦基因免疫生技ETF基金擬任經理人沈誌棠表示，在未來不排除新冠肺炎會流感化之下，人類會需要與新冠疫情做好長期抗戰的準備，面對這種趨勢最有效的方法就是靠「疫苗」。

國內首檔免疫醫療ETF—「富邦基因免疫生技ETF基金」預計將於9月15日起募集，投資人不僅可靠疫苗對抗疫情，更能藉著投資免疫醫療ETF，入主疫苗商機股。

目前全球疫苗施打一劑以上的人口只佔3成，隨著Delta 病毒持續延燒，各國不排除開放施打第三劑的可能，其中美國更已於8月宣布開放Moderna、Pfizer/BioNTech疫苗於9月施打第三劑，(2)日白宮首席防疫顧問佛奇博士(Dr. Anthony Fauci)就在白宮COVID-19簡報會上表示，如果輝瑞和莫德納的新冠疫苗建議完整方案從2劑變成3劑，他不會感到驚訝。因此，沈誌棠估計，整個新冠疫苗市場尚有很大的需求量，高盛曾經預估在整體新冠疫苗市場中，mRNA疫苗大概會佔據約一半的市場份額，所以mRNA疫苗在新冠疫情的需求下，仍會有穩定的需求量。

面對病毒以及未知的疾病，沈誌棠指出，mRNA疫苗可以提供兩大優勢：快、廣。快的部分，mRNA疫苗在研製速度上相較傳統疫苗快上許多，只要知道病毒關鍵長相即可製造對應的疫苗，在過去最快要5年才能開發出來的疫苗，mRNA疫苗在專家、政府的共同努力下，從人體實驗到第一支人體注射只花了不到1年的時間，面對高度傳染力、高度變異性的新冠肺炎正適合mRNA疫苗開發速度較快的特性。

至於廣的部分，莫德納執行長表示「醫藥過去50年來所仰賴的重組技術，mRNA都做得到。更重要的是mRNA可以進入細胞，在細胞內或細胞膜製造蛋白質，涵蓋人體基因三分之二的蛋白質。如果可以找到安全方式複製，那麼藥物製造的技術將就此改變。」；現在Moderna、BioNTech都已經宣布要把mRNA疫苗應用在癌症、愛滋病、瘧疾等疾病上面，甚至在今年6月，BioNTech已經開始臨床二期的黑色素癌的mRNA疫苗實驗，顯示當有朝一日，在成功擊退新冠肺炎之後，mRNA疫苗的需求也會依然存在，因為mRNA疫苗提供的不僅是「Covid-19商機」更是揭開藍海市場的「新型技術」。

從金融市場角度觀察，2020年投資在mRNA技術的金額，相較過去超過2倍的成長，市場也估計mRNA技術的市值在未來5年，將從649億美元以每年近12%的速度成長至1,273億美元；隨著各大企業紛紛宣布投入mRNA技術的研發，顯示不論是從技術優勢、終端需求或是資金流向，mRNA技術將有不錯的市場成長空間。

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(時報資訊)