【時報記者郭鴻慧台北報導】Delta變種病毒威脅增溫，台股今日仍持續震盪走勢，盤初一度收復17500關，但有別於昨日多居於高檔震盪，今日在晶圓雙雄翻黑領跌半導體族群，加上鴻海(2317)8月營收雙降拖累其他電子族群走低之下，縱然航海王復航、生醫族群更挾疫情升溫題材走強，但仍不敵空軍壓境，終場集中市場下跌66.43點、收在17428.87點，5日線又失守，總成交值縮減至3343.89億元；櫃買市場下跌1.75點、收212.92點，總成交值亦縮減至830.77億元。

證券分析師張陳浩表示，疫情的利空使得台股今日拉回，但跌幅並不算大，預估短期台股將以緩跌、類股輪動的方式來消化賣壓，晶圓雙雄長期仍是看好，先暫時避開IC設計族群，但車用和手機後市仍猶有可為。

今日台股這波領軍揚升的主流股都拉回修正，IC設計成為重災區，張陳浩說，貨櫃三雄成為今日的領航大將，只要航運一動，量能就會出來，短線上台股將會陷入整理，季線會漸漸下彎，但並不會急壓，指數難脫橫向整理格局。後市仍看好第3代半導體、晶圓代工、金融有壽險、併購題材者，以及營建族群有高殖利率題材的個股。

盤面上，台積電(2330)今日開高震盪收在623元，下跌1.27%；聯電(2303)因外資和自營商一起倒貨，今日震盤收在68.2元，下跌2.43%；聯發科(2454)外資給予加碼評等，目標價1200元，收在903元，上漲0.78%；萬海今天除權息，每股配息1元、配股1元，收在漲停板209.5元，填權息率超過9成；長榮(2603)、陽明(2609)收漲8.47%、6.64%；防疫概念股表現剽悍，恆大、毛寶、美德醫、康那香、亞諾法、寶齡富錦等皆收漲停。

由籌碼觀察，外資昨日在現貨買超近百億，在期貨市場，外資昨日回補空單3千多口，整體淨空單口數回到1.6萬口。匯市方面，今日股匯不同調，新台幣早盤由貶轉升，盤中又見27.5字頭。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意