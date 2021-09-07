【時報編譯張朝欽綜合外電報導】路透報導，據知情人士透露，德國監管機關已經開始對該國最大金融公司安聯(Allianz)展開調查。安聯在美國的一些基金去年出現虧損問題。

此舉可能對安聯造成更大壓力。安聯旗下的結構性阿爾法基金(Structured Alpha Funds)面臨諸多投資人的控訴，也引來美國司法部和證交會(SEC)的調查。安聯已聲稱，該基金存在重大風險。

安聯是全球最大的基金管理公司，透過債券巨頭太平洋投資管理公司(PIMCO)和安聯環球投資公司，管理著2.4兆歐元的資產。而安聯環球投資則管理著目前受到調查的這些基金。

據數名消息人士向路透表示，德國聯邦金融監督局(BaFin)的調查，涉及到多個部門，由於調查仍在進行中，消息人士要求匿名。

BaFin官員正試圖瞭解，在安聯基金部門以外的安聯高層，他們在多大程度上瞭解和參與了這些導致基金蒙受鉅額損失的事件。

安聯在上個月宣布，在與美司法部進行接觸後，公司重新評估了與這些基金相關的風險，並認為此事可能嚴重影響其未來的財務業績。

各種調查都圍繞在安聯環球投資的Structured Alpha Funds。該基金為教師或工人等提供退休基金，並且也對歐洲投資人進行銷售。

(時報資訊)