5G、電動車等終端應用需求爆發，推升全球功率和第三代半導體火紅，近期台股在晶圓雙雄台積電、聯電攜手領軍，兩大龍頭受惠漲價題材，帶領台股資金重回電子權值股，重燃台股新一波多頭預期。永豐投信7日指出，永豐台灣ESG ETF (00888)受惠成份股中晶圓雙雄高配置比重，2021年10月份將迎接成立以來首度除息，認同ESG、追求股價成長與配息金流等需求的投資人，可利用00888掌握好股、好息的長期存股標配。

根據CMoney資料庫統計，截至2021年9月3日止投信發行台股ETF，以永豐台灣ESG ETF(00888)成份股中聯電佔比居同類ETF之冠超過23.97％，直追台積電的24.08％，目前更有高達80％以上持股為電子股，被視為電子版ESG ETF，永豐台灣ESG ETF (00888)追蹤「富時台灣ESG優質指數」，指數編製考量除優先考量ESG評分，也納入殖利率篩選條件，成份股精選台股市場中，ESG評分高、配息佳的優質企業。

永豐投信指出，永豐台灣ESG ETF (00888)的成份股中掌握第三代半導體國家隊，除了晶圓雙雄台積電、聯電，也包含穩懋、世界、環球晶等(見表)，第三代半導體近期市場熱度聚焦，材料技術的突破，與更高頻率、更高功率等優勢，例如：滿足5G應用小而精密需求，電動車電能轉換效率等，隨著5G通訊、電動車、智慧物聯網時代的來臨，進一步推升第三代半導體的全球市場及投資成長，市場預期晶圓代工價格一路看漲到2022年，高盛將台積電、聯電同步上調目標價至前所未見四位數、三位數價格。

永豐投信指出，永豐台灣ESG ETF (00888)追蹤「富時台灣ESG優質指數」投資，成份股篩選ESG評分高、配息佳的台股優質企業，目前產業配置有8成為電子股，2成布局金融與傳產。

永豐投信指出，電子產業是台灣企業在ESG(環境、社會、公司治理)領域最早參與、投入成本最多的產業，投資人參與ESG投資不能錯過以優質電子股為核心的組合。永豐台灣ESG ETF (00888)台股季配息ETF(除息月份1月、4月、7月、10月)，?10月將迎接成立以來首度除息，建議認同ESG、喜歡穩健季配息金流、追求股價成長的投資人可以把握買進時機，參與除息，長期存股投資。

(時報資訊)

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