《營建股》潤隆16.14億元 桃園市龜山買地 14:102021-09-07 時報資訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】潤隆(1808)取得桃園市龜山區善捷段76地號1筆土地約1630.40坪，每坪99萬元，交易總價16億1409萬6000元，作為營建用地建屋出售。（編輯整理：張嘉倚） (時報資訊) #潤隆 #營建股 個股觀測 優良 持平 注意 相關族群 營造類 延伸閱讀 潤隆建設砸16.14億元 加碼收購桃園龜山1,630坪土地 《台北股市》盤中焦點股：貿聯-KY、雙鴻、智原、麗臺、佳凌、新鉅科 928檔期 強打8大百億指標案 《營建股》潤隆董座：今年營收衝百億元 未來3年具爆發力 《營建股》潤隆H1每股盈餘2.05元 H2入帳高峰 營建F4績樂 推薦專題 全民大撒幣 五倍券要來了，你準備好怎麼花? 2021-08-05~至今 文章數：22 在新冠肺炎肆虐下，國內6月餐飲、零售雙創史上最大衰退，全台失業人口也高達50萬人，7、8月狀況更加慘烈。被蔡政府視為經濟特效藥的振興券，在蘇揆拍板下，不僅敲定10月再度大撒幣，甚至免掏1千元就可換券，在人人有獎的前提下，匡列高達1100億元預算，且從去年的三倍券加碼成五倍券，並增千元面額，這個在苦悶疫情下的小確幸，上路進度值得你我密切關心。 前往專題 疫苗險、防疫險該買嗎？怎麼挑？懶人包在這裡！ 2021-03-21~至今 文章數：13 新冠肺炎疫情蔓延，國人除了搶打疫苗，也搶買疫苗險、防疫險。已經有醫療險的人，若不幸感染新冠肺炎，可以獲得理賠嗎？需要再額外投保這些防疫險嗎？如果沒有醫療險的人，面對琳琅滿目的險種，該如何選擇？又該注意哪些事項？本專題將帶你如何聰明選購疫苗險及防疫險，讓錢花在刀口上不浪費！ 前往專題 該當航海王還是鋼鐵人？從長榮、中鋼看原物料族群後市 2021-07-14~至今 文章數：20 年初以來，原物料族群在市場上頻頻上演大驚奇，貨櫃航運三雄缺櫃、中鋼則是連續12個月調漲盤價，航運與鋼鐵市況看似炙手可熱，但隨長榮與陽明雙雙飆破百元，供不應求的盛況能持續多久，加上高檔籌碼趨凌亂，什麼時候進場才不會成為最後一隻白老鼠，不想被當韭菜割的投資人不可不知。 前往專題 股東會激情過後，投資台積電的6個不可不知 2021-07-26~至今 文章數：11 台積電股東會7月26日落幕，除董事長劉德音首度表態評估赴德、日設廠，釋出未來3年資本支出上看千億美元的正面訊息；總裁魏哲家也看好下半年智慧型手機與高效能運算(HPC)晶片需求，全年營收年增率將逾2成。雖公司兩巨頭笑看營運，股東會隔日股價僅以580元平盤作收。同時，在英特爾喊話超車、三星出手搶單下，「護國神山」展望真能萬里無雲?在決定成為台積電股東前，以下6件事你應該要知道。 前往專題