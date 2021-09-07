【時報-台北電】潤隆(1808)取得桃園市龜山區善捷段76地號1筆土地約1630.40坪，每坪99萬元，交易總價16億1409萬6000元，作為營建用地建屋出售。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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