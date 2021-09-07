薩爾瓦多明天將成為全球第一個正式視比特幣（bitcoin）為法定貨幣的國家，總統布格磊（Nayib Bukele）今天表示，薩爾瓦多持有400個比特幣。

金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）的Eikon平台數據顯示，比特幣今晚暫時漲逾1.49%，升破5萬2680美元，路透社市場分析師估計價值在5萬6000到5萬6300美元。

布格磊今天稍早透露薩爾瓦多已先買進200個比特幣，他在推特（Twitter）上說，「隨著期限將近，我們的經紀商將買進更多」。

他之後表示：「我們現在持有400個比特幣。」

法新社報導，根據加密貨幣交易所應用程式（App）「雙子星」（Gemini），400個比特幣交易值約2100萬美元。

薩爾瓦多預定明天將比特幣合法化。布格磊表示，此舉將有助住在海外的國人將錢匯回國內，省下數以百萬計美元手續費。

但近來民調顯示，多數薩爾瓦多人對使用比特幣抱持懷疑態度，擔心這種加密貨幣價格波動，批評人士認為這可能會增加金融機構監管和金融風險，因此多數民眾將繼續採用美元。薩爾瓦多20年來一直使用美元為法定貨幣。

上週在首都聖薩爾瓦多（San Salvador）參與數百人抗議活動的桑托斯（Jose Santos Melara）說：「比特幣是一種不存在的貨幣，只會讓富人受益，不會嘉惠窮人。」

(時報資訊)

#薩爾瓦多 #布格磊 #比特幣

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