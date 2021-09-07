【時報-台北電】陸股走揚，滬指擔綱領漲，上攻逾1%。化工板塊掀起漲停潮，新疆天業、嘉化能源、氯鹼化工、中鹽化工、天原股份等十餘股漲停，太化股份、雲天化、南風化工、川金諾、湖北宜化等漲幅居前。

鋰電池板塊持續走高，川發龍蟒午後漲停，芳源股份、中科電氣、明冠新材、天通股份等跟漲。中字頭個股持續發力，中國電建、中國巨石漲停，中國一重此前封板，中材國際、中國交建、中國中冶等漲幅居前。證券板塊回暖，東方證券漲超6%，廣發證券、東方財富、興業證券、海通證券等跟漲。

盤中，滬指報3667.89點，漲1.27%；深成指報14667.76點，漲0.83%；創業板報3240.07點，漲0.37%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#滬指 #陸股 #化工 #鋰電池

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29916.14 +256.25(0.86%)
14:15
南韓KOSPI
3187.42 -15.91(0.50%)
17:01
香港恆生
26353.63 +190.00(0.73%)
16:09
上證指數
3676.59 +54.73(1.51%)
15:01
深圳成指
14702.90 +156.29(1.07%)
16:29
英國FTSE
7163.65 -23.53(0.33%)
17:21
法國CAC
6732.90 -10.60(0.16%)
17:21
德國DAX
15881.65 -50.47(0.32%)
17:21

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