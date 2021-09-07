【時報-台北電】陸股走揚，滬指擔綱領漲，上攻逾1%。化工板塊掀起漲停潮，新疆天業、嘉化能源、氯鹼化工、中鹽化工、天原股份等十餘股漲停，太化股份、雲天化、南風化工、川金諾、湖北宜化等漲幅居前。
鋰電池板塊持續走高，川發龍蟒午後漲停，芳源股份、中科電氣、明冠新材、天通股份等跟漲。中字頭個股持續發力，中國電建、中國巨石漲停，中國一重此前封板，中材國際、中國交建、中國中冶等漲幅居前。證券板塊回暖，東方證券漲超6%，廣發證券、東方財富、興業證券、海通證券等跟漲。
盤中，滬指報3667.89點，漲1.27%；深成指報14667.76點，漲0.83%；創業板報3240.07點，漲0.37%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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