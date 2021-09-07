【時報記者任珮云台北報導】今年第22屆瑞信亞洲科技論壇，瑞信分析師著重分析2021年亞洲科技產業的出色表現，為期5天的線上會議，眾多亞洲科技巨頭及新興企業齊聚一堂。與會者來自世界各地，包括亞洲及全球700多家機構投資者、120多家科技公司。瑞信全球產業研究部主管及亞太區科技研究部主管Manish Nigam表示，「鑒於供應鏈缺貨情形、競爭態勢穩固、且持續穩健的企業獲利增長有望延續至2022年，半導體產業仍是科技產業中最受我們青睞的投資領域。未來幾年結構性需求的驅動因素及全球經濟復甦將為亞洲科技產業提供持續增長的機會。」

瑞信對2021年智慧型手機的預測基本保持不變，5G智慧型手機成長趨勢明顯，2020年5G智慧型手機出貨量占總出貨量的20%，且滲透率增速超過4G，主要以大力推行5G的中國為首。2021年第二季中國智慧型手機出貨量中有79%為5G手機。瑞信預計智慧型手機出貨量將從2021年的5.51億台提高到2022年的7.07億台，而5G智慧手機將占50%。

年初至今5G和iPhone的發展優於預期。瑞信樂觀看待智慧型手機的出貨量，預計將自2020年12.8億台的水平上反彈，並認為iPhone出貨量在2021年大幅增長後，未來幾年將維持在較高的年度水平。iPhone 12 的良好周期趨勢主要是受到iPhone Pro／Pro Max 等系列產品銷量帶動，以及增長基數較低導致。

瑞信證指出，今年以來，亞洲（不含日本）科技產業以7.4%的優勢持續領先全球市場，其中以半導體產業增長以及臺灣和印度科技股票的強勁表現領先。在2020年每股盈餘實現41%成長率的基礎上，預計2020-2023年產業獲利將達到23%的複合年均增長率。儘管2022年部分子產業的增速將逐漸放緩，但整體仍有望保持18%的穩健成長率，且各子產業將呈現均衡增長。

此外，亞洲科技產業的獲利預測將持續向上修正，體現出強勁的產業基本面。瑞信認為，每股盈餘的預測變化將是產業表現的主要驅動因素，因為最終每股盈餘變化將體現在2021年亞洲科技股的表現上。

Nigam表示，從科技角度來看，經濟重啟的影響喜憂參半。一方面重啟勢必導致經濟增長加速。5G的推廣，以及隨著解封使人們逐漸走出家門，智慧型手機的使用增加，加上企業科技支出部分恢復，將推升產業需求。但另一方面，隨著消費者從商品消費轉向服務消費，個人電腦和娛樂設備的消費需求下降。但是，我們相信總體需求應保持強勁態勢，因為經濟重啟和結構性需求驅動的正面因素將會超越疫情所帶來的需求下降而造成的不利影響。

(時報資訊)