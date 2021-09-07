美國眾議院（House of Representative）8月24日通過2022年3.5兆美元的財政預算案（budget resolution），包括大量撥款以改善美國教育及醫療體系、擴大基礎建設、促進綠色能源等。

為籌措足夠財源，民主黨擬提高企業及高收入、高資產人士的稅負、強化防制跨國企業將利潤移至美國境外的政策，並投入資金以增加美國聯邦稅局（IRS）稽徵量能來縮短應收及實收稅款之間的差距。

2020年美國選舉後，民主黨獲得眾議院和參議院的相對掌控權，不論共和黨支持與否，只要得到兩院民主黨議員的支持，就能以預算協議程序通過稅改法案。因此，眾議院歲入委員會和參議院財政委員會正積極討論新政策的內容，望能在9月15日前起草在十年內至少能籌集10億美元的稅收措施，以便兩院採取進一步行動，務求法案能趕在2021年12月31日前通過並在2022年元旦生效。

參議院財務委員會主席懷登（Ron Wyden）曾於8月25日公布一份討論稿，提出其對此次稅改的願景及展望，主要對2017年稅改所引進的GILTI（全球最低稅負制，要求美國母公司就海外子公司「超額利潤」申報納稅）提出了幾項修正，包括廢除10％的利潤底線，以及改為按個別國家單獨計算相關收入、費用及所繳納稅額，讓美國企業不能再利用在高稅負國家所繳納的稅款，以扣抵來自低稅負地區的所得。

除GILTI外，懷登也建議修正BEAT（base erosion anti-abuse tax，企業最低稅負制的一種）以更加防止跨國企業將利潤移至美國境外，並提議在保留FDII（foreign derived intangible income，針對符合資格的外銷貨物及勞務收入以較低稅率課稅）制度的同時，將計算方式改為以企業在美國境內的研發和員工訓練訓費用為基礎，進而鼓勵企業投資在美國境內研發活動及提升員工技能。

然而，懷登所提出之討論稿在許多方面仍有待確認，資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，除未明確指出GILTI未來稅率（曾由拜登提議自10.5％調升為21％）外，該討論稿幾乎未提及對外國企業（包含台灣企業在內）可能產生重大影響的SHIELD提案（在拜登計畫下，美國子公司所屬集團各成員的有效稅率均不能低於特定標準，否則恐導致美國子公司部分費用被剔除不能認列），且未就美國企業所得稅率的調升幅度（是否調升至28％，還是將調升幅度侷限在曾所討論的25％）提供任何具體說明。

蘇宥人提出，雖然民主黨維持眾議院多數優勢且又掌控參議院，更已達成通過預算案之主要里程碑，進度相當快，但民主黨如何將其願景與白宮、財政部先前提出之建議接軌及相互協調，以及經濟合作暨發展組織（OECD）及G20針對全球最低稅負制談判之結果可能產生之影響，皆有待觀察。

而民主黨新稅務政策是否能如期在2021年12月31日前成功立法通過，若未能如期通過是否考慮追溯適用，亦值得觀察，蘇宥人建議在美國有營運之台灣企業，應密切關注相關發展，並與專業人士討論，以及時採取適當的因應措施。

(時報資訊)