台股今(7日)開高震盪拉回，獲利了結賣壓讓台積電、聯電呈現回檔走勢，加以疫情拉緊報，指數一度摜破17400點，跌逾百點，航運、面板股跌深反彈使跌幅收斂，終場加權指數收在17428.87點，下跌66.43點，成交值3343億元。

美股周一休市，台股開盤上漲39.08點，以17534.38點開出，台積電、聯電開高領軍，指數先攻高至17559.21點，上漲63點，隨即賣壓出籠，台積電一度下跌8元，來到623元，跌逾1%，聯電更一度跌到67.6元，跌逾3%，指數接近10點時跌破17400點，來到17388.37點。

股王矽力-KY、股后大立光開低走低，盤中跌逾1%，聯發科逆勢走升，重新站回900元；面板股在外資買超消息帶動下開高走高，友達盤中漲逾5%，群創漲逾4%，彩晶漲逾3%。

航運股今日轉強，類股指數漲逾6%，今日除權息的萬海強勢填息，盤中數度亮燈漲停，來到209.5元，帶動長榮股價攻高至1239元，陽明也拉高至123.5元，漲幅都逾9%，嘉里大榮、宅配通盤中也都亮燈漲停。

新北幼兒園爆群聚，疫情延燒，防疫概念股再度出頭，包括毛寶、美德醫、康那香、恆大、亞諾法等都強勢攻上漲停；聯亞生技旗下聯亞藥受將向衛福部食藥署申請緊急使用授權（EUA）再審激勵，股價飆升至145元，大漲24.12元，漲幅逾19%，高端也因總經理陳燦堅喊出明年目標賣1億劑的豪語，股價一度飆漲至297元，大漲19.5元，漲幅逾7%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意