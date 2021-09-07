【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數212.92點，跌1.75點；總計253家漲、441家跌、75家持平；委買3958159張、委賣2368836張；總成交值830.77億元。

(時報資訊)

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