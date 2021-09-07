【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17428.87點，跌66.43點；總計345家漲、540家跌、106家持平；委買16744225張、委賣11028447張；總成交值3343.89億元。

(時報資訊)

#集中市場

延伸閱讀