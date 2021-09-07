【時報記者王逸芯台北報導】高通今(7)日宣布，將與Google、雷諾集團合作為雷諾新一代電動車，全新Megane E-TECH Electric，該款電動車今日於2021慕尼黑國際車展正式推出，透過該技術，未來雷諾新一代電動車將可與車用客戶應用程式連結，讓汽車即時跟進最新數位趨勢並保持最新狀態。

雷諾集團將透過高通技術公司的第三代Snapdragon汽車駕駛座系列平台驅動此電動車技術先進的資訊娛樂系統，該系統由支援音訊、影像與導航功能的大尺寸資訊娛樂觸控式螢幕所組成，為駕駛人與乘客帶來舒適與便利。為進一步強化駕駛人與乘客體驗，全新Megane E-TECH Electric電動車資訊娛樂系統將內建Google應用程式與服務，不僅提供智慧資訊娛樂與車用客戶應用程式(如Google助理、Google地圖與Google Play)，更藉由支援可升級的功能，讓汽車即時跟進最新數位趨勢並保持最新狀態。

作為汽車產業首個被推出的以AI為基礎的可擴展性解決方案，第三代Snapdragon汽車駕駛座系列平台旨在為車用系統體驗帶來重大變革，滿足新一代先進功能對更高階的運算與智慧運算的需求，其中包括車內虛擬助理所需的高度直覺AI體驗、沉浸式音訊與豐富視覺體驗所需的尖端技術、汽車與駕駛人之間的自然互動、以及各種情境安全使用案例。透過第三代Snapdragon汽車駕駛座系列平台，即將上市的Megane E-TECH Electric將為駕駛人與乘客帶來顛覆性體驗。

Megane E-TECH Electric的數位座艙搭載Android Automotive作業系統(AAOS)，藉由Google科技將車輛智慧提升至全新境界。透過內建Google系統，Megane E-TECH Electric亦具備Google助理免手持服務、藉由Google地圖實現的精確定位的導航地圖，以及Google Play中連網可升級的豐富車用應用程式與服務生態系。

包括Snapdragon Digital Chassis在內的高通整合式汽車平台，正持續拓展高通技術公司的車聯網、車載資訊娛樂與車內連網業務，訂單產業鏈價值逾100億美元。高通技術公司資深副總裁暨汽車事業部門總經理Nakul Duggal指出，高通深知消費者與汽車製造商對智慧和安全車用體驗的需求日益成長，也很自豪地看到高通第三代Snapdragon汽車駕駛座系列平台在協助Megane E-TECH Electric電動車滿足這些需求方面能發揮關鍵作用。很期待能延續與Google、雷諾集團等業界領導者的長期合作關係，為數位新時代的駕駛人與乘客提供重新想像以及重新設計整體體驗。

(時報資訊)