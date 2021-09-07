是德科技（Keysight）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布使用旗下S8704A協定符合性工具套件，向3GPP提交業界第一個可用於驗證支援3GPP第16版（Rel-16）標準之5G NR裝置的協定測試案例。

如此一來，裝置供應商可加速驗證支援3GPP Rel-16特性的設計。許多行動通訊業者預計將開始部署3GPP Rel-16功能，以改善覆蓋範圍、容量、延遲、安全性、功耗、行動性和可靠性。第16版標準包含支援運輸、私有5G、工業物聯網（IIoT）等使用案例的新功能。

是德科技裝置驗證解決方案事業群總經理Muthu Kumaran表示，我們需要儘早推出適用於Rel-16的3GPP 5G NR測試案例，以加速實現智慧城市、智慧工廠和自動駕駛汽車。是德科技率先向3GPP RAN5提交測試案例，再次展現了我們在技術上的領導地位。3GPP RAN5工作小組負責制定符合性測試規格，協助驗證用戶端設備的無線介面。

是德科技於今年8月6日向3GPP RAN 5提交測試案例進行驗證，協助晶片和裝置供應商驗證與自我組織網路相關的功能，並將路測需求降到最低。藉由是德科技協定符合性測試工具套件，使用者可驗證設計的協定信號效能，並確認其符合3GPP 5G規格。該工具套件為是德科技一系列5G網路模擬解決方案的一部分。這些解決方案利用是德科技UXM 5G無線測試平台，來支援從早期設計，到驗收和製造的整個設備開發工作流程。

今年2月，是德科技5G網路模擬解決方案也被用於協助建立業界第一個基於3GPP Rel-16的5G NR資料連接。3GPP Rel-16為最新的5G NR標準，可提供多項先進功能，包含支援超可靠和低延遲通訊（URLLC）、免許可頻譜、衛星通訊、DL-based定位、功率效率，以及接取與回程整合網路（IAB）。

(時報資訊)