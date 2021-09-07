【時報記者郭鴻慧台北報導】東森(2614)旗下轉投資東森購物前8月合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)達185.9億元，年增率20.1%，累計合併稅前獲利13.7億元，較去年獲利10.2億大幅成長達34.5%，每股稅後純益(EPS)衝至11.31元。8月份合併營收24億元，年增率17.2%，合併稅前獲利1.74億元，年增率12.2%。東森集團2020年整體營收330億元，獲利18億元，今年東森集團將挑戰500億元營收，目標獲利33億元。

疫情爆發後，生鮮網購市場成為注目焦點，東森指出，熊媽媽在新莊的新倉搬遷完成後，高效能的物流模式，成為競爭優勢之一，熊媽媽目前自有車隊占9成，機車快配與宅配比例為85%和15%，8月份開始，更與新竹物流合作，加入熊媽媽機車快配運送行列，機動力十足，新倉動線設計更流暢，提高25%的人力撿貨效率，冷凍商品的耗損率更降低60%，大大降低成本支出。

另外，東森國際旗下子公司東森寵物雲不畏疫情影響，引進國內外優質獨家商品，並推出新型態複合店營運模式，並在疫情衝擊下逆勢殺出血路。上半年總店數來到114家，YoY稅後淨利年增率達12%。疫情稍微趨緩後，東森寵物雲的業績持續成長，7月營收1.7億元、8月營收1.76億元。東森寵物雲董事長陳安祥表示，疫情期間很多公司採居家上班，親朋好友間也較難同聚同歡，人的心中難免產生孤獨感，因此更加重視珍惜與寵物間的互相陪伴，使得寵物產業逆勢成長、前景看好。

東森寵物雲也與台大獸醫團隊合作「巡迴醫療車計畫」，預計年底設備完工後，台大獸醫團隊就會到偏鄉巡迴健檢，協助野生動物救傷，運送公益募集的物資給動保單位。另也會與新竹以北的流浪動物保護單位合作，協助施打疫苗、結紮及健檢，期望能回饋社會、一同打造友善寵物的環境。

(時報資訊)

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