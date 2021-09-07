【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數212.54點，跌2.13點；總計190家漲、489家跌、77家持平；委買6750640張、委賣4267876張；總成交值734.21億元。

(時報資訊)

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