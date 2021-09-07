【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17439.98點，跌55.32點；總計287家漲、591家跌、109家持平；委買27422417張、委賣18683234張；總成交值2905.00億元。

(時報資訊)

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