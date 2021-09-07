【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國監管機構周一表示，在颶風艾達（Ida）登陸並重創該地區的關鍵基礎設施一周後，目前墨西哥灣仍有超過80%的原油生產處於關閉狀態。

　在颶風艾達損壞了產油平台並造成陸上電力中斷後，能源公司一直難以恢復生產。

　美國安全與環境執法局周一表示，目前每天約有150萬桶原油、相當於81%的日產量，以及每日約18億立方英尺的天然氣產量、相當於81%的日產量，仍處於停工狀態。

　墨西哥灣最初撤離的原油和天然氣生產平台多達288個，現在還有99個生產平台的仍然閒置。

為這個近海產業供應燃油的Stone Oil Distributor營運長Tony Odak表示，整個地區仍難以恢復供應，煉油廠慢慢在復工，但有太多基礎設施需要重新上線並進行檢查。

　美國能源部表示，周一路易斯安那州5座煉油廠仍然關閉，其產量約為100萬桶/日，約占美國整體煉油量的6%。

　路易斯安那州巴頓魯治（Baton Rouge）地區的所有3座煉油廠和紐奧爾良附近的一座煉油廠都已經開始復工，其煉油量約為130萬桶/日。惟這些煉油廠無法在數日內全速進入生產。

在上周艾達導致逾百萬戶陷入電力中斷後，現在該地區仍然為停電所苦。美國能源部表示，截至周一上午仍有約57.3萬戶無電可用，其中路易斯安那州就占了56.8萬戶。

(時報資訊)

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（更新：2021/09/07）
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