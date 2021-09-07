【時報記者林資傑台北報導】新冠肺炎疫情對大型婚宴會館營運衝擊甚鉅，引發產業出現歇業潮。不過，連鎖宴會餐飲業者新天地(8940)看好解封後的補辦婚宴潮，利用三級警戒期間加速內部軟硬體升級，逆勢斥資8千萬逐步翻新位於台中北屯的旗艦館，為疫情結束後湧現的婚宴商機預做準備。

新天地受三級警戒無法營業衝擊，2021年第二季歸屬母公司稅後虧損0.67億元、每股虧損1元，但虧損幅度年減29.46％。配合首季獲利撐盤，使上半年歸屬母公司稅後虧損0.49億元、虧損幅度年減45.46％，每股虧損0.73元、優於前年虧損1.34元。

大型婚宴會館因管銷費用較其他餐飲業高，受疫情衝擊影響最鉅，去年下半年起陸續傳出歇業潮。據統計，全台近千餘家宴會餐廳及會館，此次受疫情衝擊而歇業者超過百家，多為區域小型宴會廳，尚存的半數業者狀態也岌岌可危，預料疫情解封前還會有一波歇業潮。

而在此波歇業潮中倖存的婚宴業者，無不透過降低開銷、放無薪假甚至裁員瘦身盼度過難關。但危機也是轉機，唯有財務健全、體質良好的連鎖經營大型婚宴品牌，得以挺過此次疫情難關，使後疫情婚宴市場版圖出現大者更大態勢。

新天地指出，台灣每年約有12～13萬對新人結婚宴客，疫情使原先預訂的婚宴檔期大亂，預估2年來受疫情影響延後婚宴的新人超過10萬對。但婚宴會館大量歇業導致供給面減少，預期補辦婚宴潮將在下半年至明年將湧現，將出現吉日婚宴一廳難求現象。

對此，新天地在疫情期間未裁員減薪，並利用三級警戒暫停營業期間加速內部軟硬體全面升級，逆勢斥資8000萬元逐步翻新位於台中北屯的旗艦館，並因應新人對證婚儀式的偏好與宴客規模調整，打造全心證婚禮堂及與動線獨立宴會廳房，

為遵守二級警戒防疫規定，新天地提升館內防疫標準，除了桌面放置透明隔板並拉開桌距保持社交距離，上菜亦改由專人服務。為符合一廳宴客限制80人上線，亦提供「一宴多廳」方案，讓超過80人的婚宴可分坐在不同宴會廳內，透過大型投影螢幕播放。

(時報資訊)

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