第22屆瑞信瑞信亞洲科技論壇熱烈進行中，瑞信全球產業研究部暨亞太區科技研究部主管Manish Nigam看好獲利升級行情啟動，亞洲不含日本科技股每股純益2021年成長幅度高達45％、甚至有上調空間，有助資金持續回流電子類股。

瑞信論壇高度聚焦熱度最高的半導體族群，產業健康狀況是否得以延續，是市場關心所在。

瑞信證券台灣區研究主管暨亞洲半導體分析師艾蘭迪（Randy Abrams）認為，目前半導體產業循環雖到高點，但接下來並非反轉向下，而是進入高原期，包括：汽車、電動車、自動駕駛、5G建置、雲端運算、人工智慧（AI）等新興需求，都在支持半導體發展，此外，各大供應商擴產速度也比過往循環慢，顯示半導體產業循環與過去不同：供給沒有大增、需求也沒有崩塌。

另一方面，蘋果即將發表新iPhone，市場目光同步鎖定新消費性電子產品的帶動效用。瑞信研判，華為禁令並未鬆綁，加上後疫情時期，民眾開始走出家門，推估iPhone於2021年銷售會比2020年高出19％。進一步放眼未來兩年，蘋果可能推出折疊機款、若伴隨新機移除瀏海、相機與處理器升級，均可望推升銷量。

國際資金繼2020年站在調節一方，今年以來持續賣超台灣與南韓科技類股， Nigam指出，就外資動向來看，機構法人似乎不那麼看好亞洲科技類股，但是，年初時市場推估科技類股2021年獲利「僅」會年增28％，然現在已一路調升至45％，未來還不排除有機會進一步上調，儘管受限於基期偏高，2022年仍可望繳出17.4％佳績，優異獲利成長性有助資金回流科技產業。

(時報資訊)