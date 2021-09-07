美國總統氣候問題特使凱瑞（John Kerry）剛剛結束訪中行程，英國高級氣候官員夏爾馬（Alok Sharma）也赴中國，與中國氣候變化事務特別代表解振華舉行會談。夏爾馬稱很高興與解振華展開討論，以確保第26屆氣候大會取得成功。

據大陸生態環境部消息，應中方邀請，「聯合國氣候變化框架公約」第二十六次締約方會議（COP26）候任主席夏爾馬於9月5日至7日訪中。期間，中國氣候變化事務特使解振華同夏爾馬在天津舉行會談，雙方就中英氣候變化合作、「聯合國氣候變化框架公約」第二十六次締約方大會等交換意見。

夏爾馬5日在推特上發布了抵達天津並與中方官員會談的消息，稱「很高興與解振華特使展開討論，以確保第26屆氣候大會取得成功」。該大會將於今年11月在英國舉行。

路透報導，夏爾馬同時也是英國政府大臣，他的訪中行程距離凱瑞訪問中國僅僅3天。凱瑞訪問期間，中方警告中美氣候合作離不開中美關係的大環境，凱瑞則稱氣候變化危機「不是意識形態問題」。

另有報導指，雖然中國沒有做出任何新的承諾，但一些專家表示，夏爾馬與中國官員的對話可能比中國與凱瑞的交流更具「建設性」。

夏爾馬訪中之前，已與中國駐英大使鄭澤光會面。據人民網報導，雙方認為，今年10月和11月中英兩國將分別主辦「聯合國生物多樣性公約」第十五次締約方大會（COP15）和COP26，這是全球生態保護和環境治理領域的兩件大事。

報導指出，中英雙方應加強溝通協調，相互對接支持，同有關各方一道推動兩次大會取得積極成果。兩國還應鼓勵雙方企業在雙邊層面和第三方市場積極開展新能源、綠色金融等領域務實合作。

(時報資訊)