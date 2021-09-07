【時報-台北電】三大指數開盤漲跌不一，開盤後走勢分化，滬指表現較為強勢，早盤持續上行，創指圍繞平盤線上下波動，兩市成交額突破8000億元。板塊方面，航運、軍工板塊拉升，煤炭、鋼鐵、天然氣等資源股表現強勢。

上午板塊輪動較快，市場風格持續切換，個股漲跌參半，中午收盤看來，煤炭、鋼鐵、化工新材料板塊漲幅居前，CRO概念、證券、北交所概念板塊跌幅居前。

午間收盤，滬指漲0.77%，報3649.65點；深成指漲0.4%，報14604.44點；創指跌0.01%，報3227.62點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#北交所 #大陸股市

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29916.14 +256.25(0.86%)
14:15
南韓KOSPI
3187.42 -15.91(0.50%)
17:01
香港恆生
26353.63 +190.00(0.73%)
16:09
上證指數
3676.59 +54.73(1.51%)
15:01
深圳成指
14702.90 +156.29(1.07%)
16:29
英國FTSE
7168.33 -18.85(0.26%)
17:11
法國CAC
6730.95 -12.55(0.19%)
17:11
德國DAX
15883.37 -48.75(0.31%)
17:11

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