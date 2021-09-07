【時報-台北電】三大指數開盤漲跌不一，開盤後走勢分化，滬指表現較為強勢，早盤持續上行，創指圍繞平盤線上下波動，兩市成交額突破8000億元。板塊方面，航運、軍工板塊拉升，煤炭、鋼鐵、天然氣等資源股表現強勢。
上午板塊輪動較快，市場風格持續切換，個股漲跌參半，中午收盤看來，煤炭、鋼鐵、化工新材料板塊漲幅居前，CRO概念、證券、北交所概念板塊跌幅居前。
午間收盤，滬指漲0.77%，報3649.65點；深成指漲0.4%，報14604.44點；創指跌0.01%，報3227.62點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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