【時報記者張漢綺台北報導】長科*(6548)2021年8月合併營收為11.1億元，月增1.9%，再創單月歷史新高，由於封裝客戶訂單需求依舊暢旺，長科*表示，第4季營收可望持續成長再創新高，不過受到台股漲多拉回影響，長科*今天盤中股價開高走低。

長科*因擁有沖壓、蝕刻與電鍍製造能力，客戶群涵蓋IC封裝測試(OSAT)、整合元件製造廠(IDM)與IC設計公司，目前全球市佔率約11%；受惠於宅經濟興起，遠距生活加速新科技普及，高速運算帶旺半導體產業，亦引爆封測材料強勁需求，加上穿戴式裝置、遊戲機、手機到汽車等使用的晶片逐漸採用四方平面無引腳(QFN)技術，公司也持續進行產能擴充，讓長科*業績展現強勁成長力道。

儘管長短料干擾電子產業供應鏈，且終端應用有雜音，但IC封裝及導線架市況依舊火熱，長科*營收維持成長態勢，8月合併營收11.1億元，月增1.9%，年成長45.1%，創下單月歷史新高；累計1到8月合併營收為79.91億元，較去年同期成長30.5%。

長科*表示，目前訂單還是很滿，產能處於高檔，公司也積極優化製程，提升生產效率，預估第4季營收可望持續攀高再創新高。

(時報資訊)

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