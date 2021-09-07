【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據倫敦調研機構Kadence國際的最新調查，在東南亞最大經濟體的印尼，線上支付各個APP中，最受歡迎的是OVO，其它像GoPay、ShopeePay、中國大陸螞蟻金服的Dana與LinkAja等競爭對手則緊追在後。

印尼線上支付是各家業者在東協區域的兵家必爭之地，目前，OVO拔得頭籌是最受歡迎的，無論是上網買東西以及路邊攤小吃等。

但單純就線上交易這一塊，ShopeePay因有蝦皮購物(Shopee)這個電商平台當靠山，消費者在蝦皮購物時，若使用ShopeePay的話，可以享有比較大的折扣或現金回饋，所以ShopeePay是單純網購族的最愛。

若仔細分析，發現印尼25至45歲間的消費族群，若不分性別，OVO為最多使用者。同時，GoPay與ShopeePay則是18至24歲年輕人的線上支付首選。其中，GoPay用戶以男生為主，至於ShopeePay較受年輕女生喜愛。

不過，印尼電商Tokopedia在與線上外送平台Gojek合併前，仍使用OVO線上支付來交易，但這兩隻大獨角獸合併後，預料原本就屬於Gojek的GoPay，將是Ovo最強勁敵手之一。

(時報資訊)