【時報編譯張朝欽綜合外電報導】福斯汽車周一確認了獲利率目標。執行長Ralf Brandstaetter表示，福斯並沒有受到車用晶片短缺和原物料價格上漲的影響。
作為集團旗下主力品牌，福斯汽車預計去年營益率將在3~4%之間，Brandstaetter在慕尼黑車展上表示，營益率一直是這樣；而執行長並確認了2023年的6%營益率目標。
在福斯集團的層次，其營益率目標則在6%至7.5%之間。
Brandstaetter同時也身兼福斯集團管理董事會成員之一，他指出，福斯汽車正感受到原物料成本上升的影響，而這將轉嫁給客戶。福斯也正試圖透過對應措施來進行彌補。
(時報資訊)
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