【時報記者任珮云台北報導】根據經濟部工業局調查，2020年台灣汽車電子年產值已達2700億元，並預估2025年產值將超過3100億元。今年上半年汽車產業由於車用晶片短缺，廠商將生產資源配置於特定車款，尤其優先生產電動車，刺激電動車銷售揚升，目前車用晶片供應缺貨情況已逐步緩解，被壓抑的需求釋放將進一步刺激車輛銷售，加上第四季為汽車產業旺季，中信綠能及電動車ETF經理人張士琳認為，全球電動車於2021年、2022年將分別成長78%、47%，台股相關電動車供應鏈的財報於第四季仍具上修空間。

張士琳表示，全球政策驅使下，電動車將取代傳統燃油車，而電動車的電子應用比率較燃油車大為提升，將有利台廠在趨勢中站穩腳步。她指出，在電動車重要的「三電」中，身為電子零組件龍頭的台灣，已掌握電控系統(車用晶片、影像感測器等)及電機系統(驅動馬達、電壓轉換系統等)兩項。而就成長性來看，汽車產業未來將集中於電力傳動系統、電池及車用電子衍生相關商機，台灣除了具備擅長的資通訊技術外，在全球去中化供應鏈及台美戰略聯盟關係升級下，汽車相關產業可能向外尋求製造地，以分散零部件生產風險，間接加速汽車產業供應鏈轉型。

台股目前電動車相關ETF除了中信綠能及電動車ETF(00896)(9月16日掛牌)外，還有國泰智能電動車(00893)及富邦未來車(00895)。中信綠能及電動車ETF的前10大成分股，依據權重比例分別為台積電(2330)、鴻海(2317)、台達電(2308)、南亞(1303)、中鋼(2002)、中租-KY(5871)、華碩(2357)、聯發科(2454)、光寶科(2301)及聯電(2303)。

(時報資訊)