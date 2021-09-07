大陸股市7日早盤個別發展，滬指升0.8％，深成指升0.4％。
香港信報報導，上證指數開盤跌6點或0.19％，低見3,615點後出現買盤轉升，以接近早盤最高位收盤，收報3,649點，升27點或0.77％，成交人民幣（下同）3,787.7億元。
深指亦先跌後升，跌63點或0.43％，低見14,483點後回穩，高見14,606點，升60點或0.41％，早盤收報14,604點，升57點或0.4％，成交4,422.3億元。
滬深300指數收報4,941點，升7點或0.16％；創業板指數收報3,227點，跌不足1點或0.01％。
各類股普遍走高，煤炭股漲逾5％；化工股漲逾4％；石油、有色金屬股升逾2％；鋼鐵、電力股升逾1％；水泥、房地產股走穩；金融股偏弱。
(時報資訊)
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