全球微型泵閥大廠科際精密原本預期馬來西亞再度封城，將阻礙膠囊咖啡機水泵外銷，初估8月出貨受影響不大，優於預期，可望優於7月及去年同期，科際董事長張智今(7)日下午將出席富邦證券舉辦線上法說會，說明科際在醫療、家電及醫療器材三大領域開發新產品及新材料的布局策略。

科際生產微型氣泵、水泵及閥為大宗，主要應用在汽車、醫療器材及家電等領域，家電占營收比重五成、醫療器材占比三成、汽車營收比重二成。第二季合併營收3.64億元、本業獲利0.44億元，本期淨利0.35億元，EPS從去年同期1.26元降至1.17元。上半年合併營收6.24億元、本業淨利0.79億元，認列匯損3、4百萬元，比去年同期匯損2千多萬元少，本期淨利0.65億元，EPS從去年同期1.78元增加至2.20元。

科際主管指出，2019年新台幣兌美元匯率均價約31元，2020年新台幣匯率均價約30元，但2021年上半年新台幣升破28元，致使營收從美元轉換為新台幣短少，毛利率受匯率影響而下降。去年大陸爆發疫情後，科際水泵應用在醫療器材像是霧化器及監護儀等毛利率較高的產品，今年第二季出貨以毛利率較低的血壓計等產品為主，加上原物料上漲而導致營業成本增加，是科際第二季營收創同期新高，獲利卻不增反減的主因。

科際指出，第三季向來是膠囊咖啡機出貨旺季，咖啡機客戶在大陸、泰國及馬來西亞三地有代工組裝廠，7月底馬來西亞疫情再起而封城，科際原本預期8月出貨至馬來西亞膠囊咖啡機代工廠會受影響，實際影響有限。

(時報資訊)

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