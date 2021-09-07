近年 AI、5G、大數據及物聯網等數位科技的崛起，促進半導體產業持續成長，而臺灣是國際半導體產業的發展重鎮，經濟部工業局為提升臺灣新創IC設計產業成長動能，引導工研院與全球領先的半導體晶片核心矽智財大廠Arm，共同建構新創IC設計平台，協助新創公司結合關鍵IP，加速推出具國際競爭力的新品，持續為臺灣IC設計產業提升全球市場市佔率。

經濟部工業局局長呂正華表示，隨著科技進步加速AIoT智慧化時代來臨，工業局推動「一站式AIoT平台」服務架構，透過資策會執行「物聯網智造基地計畫」，募集國內新創創新案件；工業局並透過工研院執行「物聯網晶片化整合服務計畫」與「智慧電子晶片發展計畫」，推動國內外新創業者設計優化、晶片整合解決方案、高階製程在國內落地生產，同時培育IC設計新創企業，幫助臺灣IC新創事業解決包括技術、專利、法務、資金等痛點。

本次工業局力促工研院與Arm合作，將運用工研院技術及人才等資源與能量，結合半導體晶片核心矽智財大廠Arm 的IP優勢，共同為新創事業打造IC設計平台；盼望藉由工研院與Arm合作，協助眾多IC設計新創落地臺灣，亦透過工研院南港IC設計育成中心、豐富的智財經驗與創新技術平台，結合Arm多樣矽智財，提供新創公司完善晶片設計與晶圓下線服務快速設計出晶片。

最後透過工業局及工研院界接Arm全球逾千家合作夥伴鏈結，串接臺灣IC系統封裝、軟硬體合作夥伴至應用端，提升國際競爭力與能見度，進而帶動臺灣成為亞太半導體生態系中心。 工研院電子與光電系統所所長吳志毅指出，隨著生活數位化及IoT（物聯網）應用普及，加上AI技術及5G通訊傳輸的升級整合，讓手機、筆記型電腦等手持或行動裝置間產生緊密連結，同時也透過半導體小晶片架構技術、IC設計、記憶體內運算、人工智慧、機器學習等技術，加速傳輸的速度與連結，進而帶動AIoT智慧化時代來臨。

而IC設計新創公司在創業初期，往往因為資金或資源不足，無法取得足夠的IP授權，導致創新的設計與構想無法進入產業化階段。藉由此次雙方的合作，將可達到三項目標。

一、協助國際IC設計新創落地臺灣：藉由Arm全球的網路與資源，協助國外新創團隊在臺投資、加速新創生態圈發展。

二、加速設計、更快導入、更早上市：工研院運用產業資源與經驗進行IP轉換，透過工研院南港IC設計育成中心（NKIC）場域、豐富的智財經驗與創新技術平台，結合Arm多樣的矽智財，協力提供新創公司完善的晶片設計與晶圓下線等服務，快速設計出可滿足下游模組或系統公司所需的利基晶片，並在晶片量產下線後再支付矽智財使用款項，大幅提升其金流運用彈性，協助新創公司跨越各階段的障礙，爭取最佳化的商品時程。

三、推動亞太半導體生態系中心：透過工業局界接Arm全球生態系超過1000家技術合作夥伴的鏈結，串接臺灣IC系統封裝、硬體OEM/ODM、軟體合作夥伴至最終應用端的生態系，進而逐步推動臺灣成為亞太半導體生態系中心。

Arm臺灣總裁曾志光表示，協助新創團隊加速落實創新是Arm推展技術創新的策略之一，Arm推出Arm Flexible Access新創版以來，迄今全球已有超過40個涵蓋物聯網、自駕車、終端裝置AI與穿戴式醫療裝置的客戶。

籌資低於500萬美元的新創公司加入此方案後，除了可減省為使用的IP逐一進行授權的繁瑣流程，在研發階段享有更多的實驗、評估與創新自由度，亦可利用包括矽晶片設計人員、軟體開發人員、支援、訓練與工具組成的Arm全球生態系統資源。

待晶片設計下線後，再就生產時使用的IP支付授權費，使新創公司具有更多金流運用的彈性，平均可加速產品上市時程半年至一年。工研院長期扶植產業落地，更擁有豐富的智財處理經驗與跨領域創新技術。Arm以Arm Flexible Access新創版與此新創IC設計平台合作，可望鏈結雙方龐大的生態系統與資源，為全球新創團隊提供從產品開發到推向市場行銷全球等完整的服務，成為新創公司產業化過程中的最佳後盾，進而加速半導體設計與應用的發展，實現智慧科技的願景。

(時報資訊)