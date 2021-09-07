【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)2021年8月合併營收出現「雙降」，表現低於法人預期，使今（7）日股價開低下跌2.7％至108.5元。不過，由於公司對第三季營收展望不變，美系外資及多家投顧法人均看好9月營收將顯著彈升，維持「買進」評等、目標價130～168元區間不變。

鴻海2021年8月自結合併營收4000.48億元，月減4.3％、年減4.87％，仍創同期次高，累計前8月合併營收3.51兆元、年增達22.09％，續創同期新高。董事長劉揚偉先前表示，因比較基期較高，預期第三季營收約與第二季持平，仍可望年增3～15％。

美系外資認為，鴻海8月營收低於預期7％，主因零組件短缺影響網通和平板產品出貨、旗艦智慧手機專案進入產品轉換期。不過，受惠中美雲端服務供應商（CSP）客戶專案增加，帶動CSP伺服器營收續揚、月增逾10％，商用PC和MacBook出貨量則維持穩定。

由於鴻海維持第三季營收展望預期不變，美系外資預期9月營收可望達5400億元，月增35％、年增16％，顯示蘋果iPhone 13和Apple Watch S7等新產品專案將明顯放量。雖然零組件短缺可能繼續影響網通及平板產品出貨，但對智慧手機和伺服器出貨影響應有限。

投顧法人亦指出，觀察鴻海過去蘋果iPhone回到正常出貨軌道時的月營收變化，多半在4、5月落底，6～8月維持低檔、9月營收增幅最明顯。若以法說展望預期推估，配合美系客戶拉貨將至，則9月營收將上看5000億元以上水準，樂觀期待9月營收反彈。

投顧法人預估鴻海第三季營收達1.355兆元，持平第二季、年增5％。在高階手機、遊戲主機及雲端伺服器等既有資通訊產品成長帶動下，全年營收可望成長8％至5.8兆元，毛利率可望提升至6％，每股盈餘（EPS）達9.2～9.6元。

鑑於近期業務動能良好、營運穩健且以電動車事業作為長期成長動能，美系外資維持對鴻海「優於大盤」持股、目標價維持168元不變，下一個觀察焦點為將在9月中舉行的蘋果新產品發表會。

投顧法人亦認為，鴻海今年不斷有原型車參考設計發表，科技日擬於10月18日舉行，且電動車相關合作案不斷，看好新商業模式將開創新獲利契機，加上美系客戶第三季將進入拉貨旺季，季營收成長動能回復，維持「買進」評等、目標價156元。

另一家投顧法人也認為，鴻海成立MIH平台、與多家車廠展開合作，認為公司將專注在電機、電控、電池及軟體產品，將持續公布更多合作案，為台灣電子組裝廠中最有機會發展電動車零件、模組及整車的廠商，值得長期投資，維持「買進」評等及目標價130元不變。

(時報資訊)

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