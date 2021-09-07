【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】7日，因日本未來新首相人選明確指出，若當選後將砸錢推動另輪景氣刺激計畫，市場認為經濟成長可期。早盤交易時，日經指數一度又重回3萬點，創4月9日以來最高。早盤結束時，日經收29,894.92點，漲235.03點或0.79%。東證收2,059.95點，漲18.73點或0.92%。

日媒周刊鑽石(Diamond)最新報導，在現任自民黨黨魁菅義偉於日前曾宣布不再競選連任後，有意接任的主要競爭者之一岸田文雄(Fumio Kishida)對日本經濟提出看法，認為應該再實施另輪景氣刺激計畫，且規模將上看30兆日圓約2730億美元，藉此才能舒緩新冠疫情對日本影響。

Tachibana證券認為，3日以前沒想過日股會像目前一樣如此大漲，現在是軋空頭，只要空方一直在回補，指數漲勢就不會停下來。還有聯合執政的自民黨能贏得大選，日股就還有上漲空間。同時，新冠疫苗覆蓋率增加，染疫者日趨減少下，又會幫股市利多增添柴火。

電子元件業者村田製作所與機器手臂製造商基恩斯，分別漲 5.14%與4.52%，10月時，這兩檔可望成為日經225指數的新生力軍。同時，要被納入的任天堂也漲0.87%。

至於上漲2.61%的完美天空JSAT控股、下跌15.74%的東洋製罐，以及下跌11.18%的日清紡控，都將是要被日經指數剔除的三家日企。

(時報資訊)