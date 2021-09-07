（永康商圈為國外旅客來台必逛景點，由於疫情持續影響，導致許多依靠觀光客維生的名店，撐不下去紛紛倒閉。圖／本報資料庫）

財團法人商業發展研究院7日發布，最新商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）於2021年7月降為-1.18個標準差。由於這是一項長期變動指數，商研院景氣預測小組警告，如果商業服務業景氣如果一直沒有改善，預測到2022年1月、也就是約6個月期間內會持續降為-2.02個標準差，將會是第一次低於2009年6月曾經出現的-1.95個標準差，成為2008年金融海嘯以來的最低谷。

商研院CDRI強調，此項指數走勢反映了如果無法改善，受到疫情衝擊的國內商業服務業景氣，將比金融海嘯時期低迷，此波本土疫情再起，國內防疫升至三級警戒對於該行業的衝擊「相當嚴重」！

商研院景氣預測小組指出，依據CCCIS指標系統的歷史經驗，標準化循環綜合指數的變動，若介於0與負1.5個標準差之間，表示景氣遲緩或衰退；若逾負的1.5個標準差以下，就會蕭條，7月的-1.18個標準差已接近蕭條，目前很糟的情況一旦持續下去，2022年1月會續跌至-2.02個標準差，等同於嚴重蕭條。

商研院CDRI指出，病毒變種，不確定性風險高，救「衰」可採精進精準的「制定政策」（tailor policy）作為，兼顧防疫與創造「替代移動性」（alternative mobility）功能。目前疫情再起，經濟韌性有別，復甦分歧，部分商業服務業仍持續衰退，期待政策面的振興行動，讓進入第四季後降勢可漸趨緩。

疫情衝擊使2020年的景氣復甦出現不同部門與產業間的分歧。今年疫情再起，更使曾受疫情嚴重衝擊者，再雪上加霜，二度重創。商研院景氣預測小組就產業別計算，近兩年GDP成長主要動能是工業，成長率14.84％，貢獻度5.51％；服務業，成長率5.07％，貢獻度3.1％；農業成長與貢獻均見負。部門別與產業別交叉檢視，可發現疫情衝擊下，民間企業投資、生產製造、出口偏旺，而服務消費內需偏弱，所形成的外熱內冷，嚴重不均衡現象。

(時報資訊)