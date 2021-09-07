長期看多美股的分析師湯姆．李（Tom Lee）表示，投資人在9月可望賺進利潤，標普500指數本月有機會漲逾百點，但他也警告此波多頭即將告一段落，下個月可能出現修正。
Fundstrat Global Advisors共同創辦人暨研究主管湯姆．李上周五接受CNBC訪問時指出，「美股9月可望展現凌厲漲勢」，預料10月出現10％的拉回，原因在於財政與貨幣政策風險升高，以及疫情和流感季節帶來的不確定性，使得美股面臨波動。
湯姆．李說，「我們愈來愈接近縮減購債。當債務上限的說法再現，或是市場浮現對債務上限的擔憂，債市就會恐慌」，一旦債市出現震盪，通常會連累股市表現。
(時報資訊)
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