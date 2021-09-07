疫情拉緊報 防疫概念股多檔強攻漲停。(示意圖/達志影像) Delta病毒肆虐，新北幼兒園爆群聚，疫情再度拉警報，讓防疫概念股再度出頭，包括毛寶、美德醫、康那香都強勢攻上漲停，其中，毛寶更是開盤即亮燈，以漲停價30.4元開出後即鎖住漲停。

新北市幼兒園群聚感染風暴擴大，今日再傳出有2名幼兒與3名家長確診，民眾憂心疫情再度升溫，帶動清潔防護用品以及口罩股等重啟漲勢，除了毛寶開盤即亮燈漲停，並有超過2000張買單等著買進，美德醫以17.1元開出後震盪走高，不到10點即亮燈，來到18.5元，康那香也以25元開出後，盤堅上攻至26.5元漲停，至午盤均鎖漲停未打開，恆大也在接近午盤時攻上漲停，來到57.6元。

快篩試劑概念股寶齡富錦開高走高，盤中來到82.7元，漲逾9%，亞諾法也一度亮燈漲停，來到51.4元。

在疫苗相關股部分，聯亞生技公布新冠疫苗施打第3劑分析結果，受試者對Delta變異株產生極高中和抗體效價，將儘快向衛福部食藥署提出新數據，申請緊急使用授權（EUA）再審，利多消息激勵聯亞生技旗下聯亞藥開盤以123元開出後，股價飆升至145元，大漲24.12元，漲幅逾19%，高端股價也開高，以282元開出後，上漲至284.5元，漲逾2%，另外，包括台康生技、國光生、東洋等都走在平盤之上。

台股開盤上漲39.08點，以17534.38點開出，台積電、聯電等權值股開高走低，台積電跌逾1%，聯電一度跌逾3%，大盤指數接近10點時跌破17400點，來到17388.37點，跌逾百點並失守季線，目前走勢仍在平盤之下震盪。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意