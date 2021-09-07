【時報-台北電】經濟參考報訊，中國人民銀行上海總部日前公布，截至今年8月底，境外機構持有銀行間市場債券3.78兆(人民幣，下同)，占銀行間債券市場總託管量約3.4%。其中，國債託管量2.2兆、占比58.3%最多；再來是政策性金融債，其託管量1.06兆、占比28.1%。
與此同時，中央結算公司發布，8月境外機構的人民幣債券託管面額為3兆4056.82億元，較7月增加304.95億元。自此，境外機構已連續33個月增持人民幣債券。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
35369.09
-74.71(0.21%)
09/04
4535.43
-1.52(0.03%)
09/04
15363.52
+32.32(0.21%)
09/04
3430.89
+19.57(0.57%)
09/04
29916.14
+256.25(0.86%)
14:15
3187.42
-15.91(0.50%)
17:01
26353.63
+190.00(0.73%)
16:09
3676.59
+54.73(1.51%)
15:01
14702.90
+156.29(1.07%)
16:29
7168.33
-18.85(0.26%)
17:11
6730.95
-12.55(0.19%)
17:11
15883.37
-48.75(0.31%)
17:11