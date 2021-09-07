【時報-台北電】經濟參考報訊，中國人民銀行上海總部日前公布，截至今年8月底，境外機構持有銀行間市場債券3.78兆(人民幣，下同)，占銀行間債券市場總託管量約3.4%。其中，國債託管量2.2兆、占比58.3%最多；再來是政策性金融債，其託管量1.06兆、占比28.1%。

　與此同時，中央結算公司發布，8月境外機構的人民幣債券託管面額為3兆4056.82億元，較7月增加304.95億元。自此，境外機構已連續33個月增持人民幣債券。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#陸債 #境外機構 #人民幣債券 #託管

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
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S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
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Nasdaq
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日經225
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南韓KOSPI
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上證指數
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深圳成指
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德國DAX
15883.37 -48.75(0.31%)
17:11