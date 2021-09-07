經濟部智慧局2020年受理發明專利申請4萬3,921件，雖本國人申請量持平，但因外國人申請量減少6.0%，導致整體年減3.4%，除了南韓成長5.5%，日本、美國、中國大陸與德國減少2%～8%不等。技術領域以「半導體」、「運算科技」居前二大，但與「數位通訊」案件數均明顯下滑，是造成2020年申請量減少主要原因。另一方面，「醫療技術」、「生物科技」領域呈二位數成長。

我國發明專利申請技術領域以半導體為首，總計有4,775件，運算科技（3,999件）次之。就成長率而言，我國以醫療技術（1,496件）年增15.3%最高，生物科技（1,020件）年增11.3%次之。另一方面，半導體、運算科技、數位通訊（1,388件）領域分別下降13.3%（-735件）、6.8%（-291件）、21.1%（-372件），共計減少1,398件，占全年減少件數（-1,536件）九成。

本國人申請前二大領域分別為運算科技（2,329件）、半導體（1,952件），外國人則依序為半導體（2,823件）、運算科技（1,670件）。就成長率而言，本國人以醫療技術（955件）成長28.7%最為亮眼，其他特殊機械（495件）成長16.5%，機械操作處理（433件）成長12.2%，藥物領域（327件）亦增加6.5%，但運算科技、半導體、數位通訊（509件）減少3～12%。外國人以生物科技（840件）年增18.1%最高，但藥物領域（864件）減少9.2%，半導體、運算科技、數位通訊（879件）下滑10～26%。

2020年運算科技、半導體、數位通訊領域申請人首位，分別為瑞昱半導體（118件）、台積電（788件）和高通公司（395件）。台積電居「半導體」領域申請人首位，「運算科技」和「數位通訊」領域分別為我國瑞昱半導體和美國高通公司。

進一步觀察，中國大陸、美國、南韓均加重布局運算科技領域，並以中國大陸年增27.7%最高，申請量首次超越美國。半導體領域部分，外國人申請量以日本最高。在數位通訊領域，美國申請量領先其他外國人，年增12.6%。

醫療技術領域部分，外國人以日本申請量最高，並增長12.9%。生物科技領域部分，美國申請量領先各國家（地區），與日本、中國大陸均加重布局，年增10～26%。在藥物領域，美國申請量為外國人最高，但與日本各減少18%、13%，中國大陸則年增20%。

自從2019年底中國大陸發生COVID-19感染，疫情迅速擴散全球，世界衛生組織於2020年3月宣布為全球大流行。2020年我國每月受理發明專利申請量，除了3月以外均下滑，主要是外國人申請量自4月起持續減少，本國人成長幅度亦自4月趨緩，6月後減至-2%～3%。2020年申請案43,921件，年減3.4%，較上年減少1,536件，其中本國人18,244件，成長0.5%，外國人25,677件，減少6.0%。

(時報資訊)