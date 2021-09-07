【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國最新公布的8月非農就業報告意外疲弱，使投資人看好聯準會可能放緩其縮表計畫，周二全球股市小漲，為連續第8個交易日改寫歷史新高。

自從支持度低迷的日本首相菅義偉宣布將下台後，東京股市持續上演牛氣噴發的行情，投資人壓寶執政的自民黨將追加額外的經濟激勵措施，且將輕鬆贏得即將舉行的大選。

周二日經指數晨收上漲0.79%，為29,894.92點，稍早前一度漲破30,000點重要心理關卡，為今年4月來首見。

中國股市早盤幾近持平，MSCI（除日本外）亞太指數目前小升0.2%。

追蹤50個市場的MSCI ACWI Index全球指數目前小漲0.12%，連續第8日升至歷史新高。

上個月底聯準會主席鮑爾在傑克遜霍爾全球央行年會上釋出的「鴿派」訊息激發了這一波升勢，而上周五公布的美國就業報告則帶來更大的推升力道。

美國8月非農就業新增23.5萬人，創下7個月來最低，並遠低於經濟學家預估的新增72.8萬人，凸顯出Delta變種病毒導至新冠疫情反撲對美國勞動力市場造成的衝擊，亦降低了聯準會提前縮減購債規模的預期。

在周一美國勞動節周末長假過後，隔夜美股指數期貨小漲，目前道瓊指數期貨漲0.18%，標普500指數期貨漲0.14%，那斯達克指數期貨漲0.2%。

債券價格小跌帶動殖利率上揚，美國10年期公債殖利率上漲1.3 個基點，報1.339%。

(時報資訊)