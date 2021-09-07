美國已宣布開放莫德納（Moderna）、輝瑞BioNTech疫苗，於9月施打第三劑，疫苗商機方興未艾。富邦基因免疫生技ETF基金擬任經理人沈誌棠表示，未來不排除新冠肺炎流感化，疫苗成為未來趨勢所需。國內首檔免疫醫療ETF—富邦基因免疫生技ETF，預計9月15日起募集，投資人不僅可靠疫苗對抗疫情，更能藉著投資免疫醫療ETF，入主疫苗商機股。

目前全球疫苗施打一劑以上的人口只佔三成，隨著Delta病毒持續延燒，各國不排除開放施打第三劑的可能，其中美國更已於8月宣布開放Moderna、Pfizer/BioNTech疫苗於9月施打第三劑，9月2日白宮首席防疫顧問佛奇博士就在白宮COVID-19簡報會上表示，如果輝瑞和莫德納的新冠疫苗建議完整方案從2劑變成3劑，他不會感到驚訝。

因此，沈誌棠估計，整個新冠疫苗市場尚有很大的需求量，高盛曾經預估在整體新冠疫苗市場中，mRNA疫苗大概會佔據約一半的市場份額，所以mRNA疫苗在新冠疫情的需求下，仍會有穩定的需求量。

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(時報資訊)