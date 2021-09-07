數據顯示，2021年初以來中國企業的海外資產剝離計劃規模達到105億美元，是1998年以來第二高水平。按照目前的速度，預料今年全年撤資規模可能會超過2020年的150億美元。
根據外電報導，中國企業正考慮剝離的資產類型，包括基礎設施和公用事業公司。如首創集團正尋求以10億美元，出售其2014年以約6.67億美元收購的紐西蘭業務。
報導引述消息人士指，中國長江三峽集團接近達成出售旗下海外可再生能源資產組合25％股權交易，估值可能達20億美元。
中金公司中國跨境併購主管Bagrin Angelov表示，中國企業目前正積極檢視其資產組合，不再單純地收購資產。當有好的收購作價時，企業會願意持開放態度去評估。
(時報資訊)
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