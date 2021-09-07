美國經濟數據好壞交錯，市場解讀聯準會貨幣政策將溫和偏鴿，風險性資產普遍走揚。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，高收益債以及新興債則分別淨流入25.64億美元與9.16億美元，流入金額都較前一周為多。

經濟基本面復甦則有利於風險債，安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，根據JP Morgan統計，截至8月下旬，美國有過半的企業展望正向，更有接近9成的企業展望為中性至正向以上，而持續改善的企業體質，也有利於相關企業所發之信用債後市表現，與信用品質的改善。

謝佳伶表示，美國高收益債目前利差雖自去年疫情以來已有所收斂，但與美國投資等級債相較，及考量當前已明顯改善的違約率，仍在合理水準，且可提供投資人較傳統避險債券更佳的息收報酬。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩則指出，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）上周召開7月以來首次會議，儘管美國政府施加壓力，希望會議能決議增產來壓低油價，不過OPEC+因考量疫情可能拖累需求，最終決議不改變逐步增產的計畫，搭配美國原油庫存大降，激勵原油期貨價格登上一個月高點，帶動高收益債券基金上周再吸金，單周吸金高達25.64億美元，寫下近8周來之最。

黃百嵩說，由於收益債走勢與美股表現呈現高度正相關，美國景氣持續復甦，有助於美國高收債發債企業獲利動能，搭配高收益債基本面無虞，可望帶動美國高收益債走勢一併向上發展。

(時報資訊)