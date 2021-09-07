【時報記者沈培華台北報導】因全球最大的鋁土礦供應商幾內亞發生政變，引發供給疑慮，帶動倫敦金屬交易所(LME)周一鋁價續漲，創10年來的高點。大成鋼(2027)為美國的鋁捲板及不鏽鋼產品通路商，可望持續受惠鋁價上漲，挹注第三季獲利持續成長。

鋁土礦是用於生產鋁的礦石原料，幾內亞生產的鋁土礦產量約佔全球的4分之1；今年以來，在全球主要金屬生產國中國，提出能源管控限制、減產造成鋁價上漲，加上幾內亞政變事件，增加供應緊張的預期，續推升鋁價上揚，今年以來，鋁價已經漲近40%。倫敦金屬交易所(LME)6日期鋁上漲46美元，達每公噸2,773美元。

大成鋼受惠美國鋼市暢旺，第二季營運攀高，隨著鋁價可望續漲，加上美國需求穩健成長。法人預期公司第三季業績將可望持續成長，今年業績有機會挑戰新高。

大成鋼今年以來持續受惠鋁捲板供不應求；美國鋁捲板隨著經濟復甦，需求向上，但供給受到美國對18國祭出反輕銷，鋁捲板供不應求，大成鋼德州廠目前月產能約1.3萬噸，產能滿載，公司也規劃增加產能。

大成鋼受惠美國鋼市暢旺，第二季營運攀高，上半年交出淨利37.7億元，EPS達2.32元的好成績。其中，第二季營收創下254.6億元的新高紀錄，單季獲利同步攀高，單季EPS為1.44元，比第一季的0.88元成長約63.6%。

大成鋼7月營收84.4億元維持高檔，年增78.77%；1~7月營收549.28億元，年增66.33%。

(時報資訊)

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