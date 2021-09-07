【時報記者郭鴻慧台北報導】內政部不動產資訊平台公布最近「僅老年人口居住宅數」資料，今年第二季全戶都為65歲以上老人的住宅數，已達62.7萬宅，比十年前的33萬宅幾乎是翻倍成長。其中僅一名老人獨居的宅數，也從十年前的22.6萬宅增加到47.7萬宅，量增一倍，且全國獨居老人宅數佔僅老人宅數的比例，已高達76%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，該資料統計住宅人口僅剩老人宅數，其中桃園、台中、台南和高雄四都，十年間獨居老人量增比例，都比還雙北高，顯示中南部因為就業需求，青年北漂或離家築巢的比例也漸增，僅剩長輩留鄉獨居的狀況也越加明顯。

進一步觀察目前六都獨居老人宅的數量，以新北市的9萬4868人最多，佔老人宅的比例也最高，達78.84%；而獨居老人宅比例增加最多的是台南市，十年增加了9.23個百分點，至於首善之都台北市，僅增加2.98百分點。

張旭嵐分析，隨著小家庭化的趨勢，子女結婚後，多半也希望和長輩各自留有生活隱私和空間，而中南部的房價基期低，獨立成家的門檻低，父母觀念也日漸開放，因此獨居老人宅數佔比從十年前的65~69%，一舉增加到現在的74~78%。反觀台北不僅房價高，生活成本、子女教育成本都高，小資夫妻購屋不易，乾脆和父母三代同堂，還能享受爺奶托育協助，因此台北的獨居老人戶，近年量增速度趨緩。

至於新北市，因為幅員廣大，許多偏遠區域的老宅，屋況不佳，子女同住意願不大，因此獨居比例也高。

台灣房屋集團總裁彭培業指出，獨居老人宅數增加最大的隱憂就是隨著長輩年紀漸長，社交活動減少，自理能力退化，容易發生憾事，現在也有不少屆臨退休的壯年族群，為求未來健康延老，接受國外銀髮村的概念，提早和好友揪團規劃退休養生住宅，不僅可以維持活動力，也減少子女們要照顧長輩的心理壓力，且專業團隊的照顧下，也能度過健康又兼具生活品質的晚年，形成健康延老的新趨勢。

(時報資訊)