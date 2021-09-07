【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】科技族群受到獲利回吐賣壓襲擊，7日韓股下跌，目前大盤在3,186.24點，跌17.09點或0.53%。同時，韓元貶，公債殖利率表現不一。
三星電子與SK海力士分別跌1.55%與0.94%，網物雙雄Naver與Kakao也各自跌1.43%與0.96%。
市場關注中國大陸8月出口數據，預計成長力道將放慢，因為新冠疫情導致港口壅塞。至於進口方面，應該也會緩增，故經濟成長議題將再度成為焦點。
一美元可兌1,159韓元，韓元貶值0.22%。
韓國3年期公債殖利率上升0.4個基本點至1.464%，而10年的則跌 0.2個基本點至1.969%。
(時報資訊)
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