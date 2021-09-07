【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】科技族群受到獲利回吐賣壓襲擊，7日韓股下跌，目前大盤在3,186.24點，跌17.09點或0.53%。同時，韓元貶，公債殖利率表現不一。

　三星電子與SK海力士分別跌1.55%與0.94%，網物雙雄Naver與Kakao也各自跌1.43%與0.96%。

　市場關注中國大陸8月出口數據，預計成長力道將放慢，因為新冠疫情導致港口壅塞。至於進口方面，應該也會緩增，故經濟成長議題將再度成為焦點。

　一美元可兌1,159韓元，韓元貶值0.22%。

　韓國3年期公債殖利率上升0.4個基本點至1.464%，而10年的則跌 0.2個基本點至1.969%。

(時報資訊)

#殖利率

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29916.14 +256.25(0.86%)
14:15
南韓KOSPI
3187.42 -15.91(0.50%)
17:01
香港恆生
26353.63 +190.00(0.73%)
16:09
上證指數
3676.59 +54.73(1.51%)
15:01
深圳成指
14702.90 +156.29(1.07%)
16:29
英國FTSE
7168.33 -18.85(0.26%)
17:11
法國CAC
6730.95 -12.55(0.19%)
17:11
德國DAX
15883.37 -48.75(0.31%)
17:11

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