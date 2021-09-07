【時報記者張漢綺台北報導】國巨(2327)及奇力新(2456)今天同步舉行臨時股東會通過雙方合併案，國巨及奇力新董事長陳泰銘表示，合併奇力新屬於集團內的組織重整，新國巨將可提供客戶被動元件一站式購足服務，預估合併後奇力新約佔新公司營收約15%，奇力新也將透過國巨通路進入高階市場，讓奇力新一年營收成長10%到15%。

國巨及奇力新今天同步舉行臨時股東會通過雙方合併案，以奇力新公司普通股1股換發國巨普通股0.2002股，並由國巨取得奇力新100%股份，新發行股份約當新公司股份8.8%，並佔新公司營收約15%。

陳泰銘表示，國巨在合併普思及基美兩家公司後，透過兩家公司取得高階市場，標準品與特殊品產品佔比由原來的70:30轉變成50:50，這兩年國巨演進質變，讓我深深了解到，過去台商有很多好的技術產品，因為通路關係及終端應用關係，即使有好產品也只能在大中華區銷售，不是我們不想進入高端市場，主要是因為通路取得及技術層次有些差別，奇力新也一樣，奇力新有90%市場集中在大中華區(包括大陸約81%及台灣約7%)，這是高度價格競爭市場，且有紅色供應鏈競爭，此次合併就是希望把奇力新產品納入國巨體系，讓國巨可以提供客戶所有被動元件：電阻、電容及電感一站式服務，符合全球客戶優化供應鏈策略，奇力新藉由國巨通路進入高階市場，且都是在歐美日高階汽車、醫療/工規及航太領域裡面，讓奇力新一年營收可以成長10%到15%。

目前國巨(含普思及基美)營收75%是高規特殊品市場，25%為標準常規型市場，國巨目標希望未來兩到三年(2023年)能推升到80%來自於高階應用特殊品市場，標準型市場佔比降至20%。

國巨與奇力新合併案經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定2021年12月30日為股份轉換基準日，奇力新將於轉換基準日終止上市及撤銷公開發行。

(時報資訊)

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